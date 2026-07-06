A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BRESCIA OVEST-OSPITALETTO E OSPITALETTO-ALLACCIAMENTO A35 BREBEMI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BRESCIA OVEST-OSPITALETTO E OSPITALETTO-ALLACCIAMENTO A35 BREBEMI
Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 9 luglio e dalle 23:00 di giovedì 9 alle 4:00 di venerdì 10 luglio:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Brescia ovest sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Valtrompia nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo rispetto ai suddetti orari.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Brescia ovest, percorrere la Tangenziale sud di Brescia verso A35/Lago d’Iseo, immettersi sulla SP510 e sulla SP19 verso Ospitaletto/Capriano del Colle e rientrare in A4 verso Milano alla stazione di Ospitaletto;
per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest, verso Milano: Ospitaletto, sulla stessa A4;
per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest, verso Venezia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza- Brescia, per poi seguire le indicazioni per A4/Venezia;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Ospitaletto e l’allacciamento con la A35 Brebemi, verso Brescia/Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ospitaletto, percorrere la SP19 e immettersi sulla S35 BreBeMi, verso Brescia/Venezia.
In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ospitaletto, percorrere la SP19, la SP510, la SP11 ed entrare a Brescia Centro sulla A21, seguendo le indicazioni per A4/Venezia.