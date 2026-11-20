A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO BRIANZA SUD E BRIANZA NORD, STAZIONE DI CAVENAGO, IMMISSIONE A58 E IMMISSIONE A51

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Brianza sud”, situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia, per consentire lavori di pavimentazione;

-dalle 20:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Brianza sud”, situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia, per consentire lavori di pavimentazione;

-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Trezzo.

Dalle 23:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM), per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, uscire alla stazione di Agrate e percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la stazione di Pessano con Bornago sulla A58;

in ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia, uscire a Cavenago e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano, per immettersi poi sulla A58 TEEM;

-sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A4, con provenienza Torino, immette in A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, proseguire in A4 verso Brescia, uscire ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate;

-sarà chiusa l’area di servizio “Brianza sud”, situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia, per consentire lavori di pavimentazione;

-dalle 20:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza;

-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM), per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, percorrere la viabilità ordinaria e immettersi in A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago.

In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia ed immettersi in A58 TEEM.

Dalle 21:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 novembre:

-sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza;

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM), per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, percorrere la viabilità ordinaria e immettersi in A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago.

In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia ed immettersi in A58 TEEM;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Agrate;

in entrata verso Brescia: Trezzo;

in uscita per chi proviene da Brescia: uscire a Trezzo o ad Agrate, sulla stessa A4, o a Pessano con Bornago sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.