A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA SUD E USCITA STAZIONE DI PALAZZOLO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA SUD E USCITA STAZIONE DI PALAZZOLO
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia;
-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia.
In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Ponte Oglio, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Rovato;
per chi proviene da Brescia: anticipare l’uscita alla stazione di Rovato, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Ponte Oglio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.