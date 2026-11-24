A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA SUD E STAZIONI DI GRUMELLO E CAPRIATE

Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 23:30 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia, per consentire lavori di pavimentazione.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 NOVEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Ponte Oglio, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire alla stazione di Seriate;

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano, i veicoli con massa inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile l’entrare alla stazione di Trezzo;

in entrata verso Brescia: Dalmine;

in uscita per chi proviene da Brescia, i veicoli con massa inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Trezzo, mentre i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile l’uscita alla stazione di Trezzo.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Seriate;

verso Brescia: Ponte Oglio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.