A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA NORD E USCITA CASTEGNATO

Roma, 9 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia nord”, situata nel tratto compreso tra Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano;

-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Castegnato, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire a Brescia ovest, seguire le indicazioni per A35 BreBeMi/Lago D’Iseo percorrendo la SP11 Tangenziale sud, immettersi poi sul Raccordo A35 Tangenziale e seguire le indicazioni per Travagliato/Ospitaletto/A35 BreBeMi.