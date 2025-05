A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA NORD E STAZIONI DI BRESCIA OVEST, PALAZZOLO E OSPITALETTO

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 19 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 20 MAGGIO

-sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia nord”, situata nel tratto compreso tra Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano;

-sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Brescia Centro o di Ospitaletto.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 21 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Ponte Oglio.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 22 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Brescia ovest o di Rovato.