A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA NORD E STAZIONE DI BRESCIA OVEST

Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia nord”, situata nel tratto compreso tra Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano;

-dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia e in uscita per chi proviene da Venezia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Brescia Centro, al km 238+200 della A21 Torino-Piacenza-Brescia, o la stazione di Ospitaletto, al km 206+400 della stessa A4.