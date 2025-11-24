A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO BREMBO NORD ED ENTRATA STAZONE DI DALMINE
Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Brembo nord”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano;
-dalle 21:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.