A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO BREMBO NORD E STAZIONI DI DALMINE, BERGAMO E SERIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO BREMBO NORD E STAZIONI DI DALMINE, BERGAMO E SERIATE
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 14 LUGLIO
-sarà chiusa l’area di servizio “Brembo nord”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 16 LUGLIO
-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo;
-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Seriate o proseguire in A4 verso Milano e uscire a Dalmine.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 17 LUGLIO
-sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Grumello.