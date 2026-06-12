A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO RACCORDO VIALE CERTOSA, SESTO SAN GIOVANNI E CORMANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO RACCORDO VIALE CERTOSA, SESTO SAN GIOVANNI E CORMANO
Roma 12 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 1:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di allacciamento che dalla A4 porta sul Raccordo di Viale Certosa, verso Milano Viale Certosa.
In alternativa si consiglia di proseguire verso la A8 Milano-Varese, uscire e rientrare da Fiera Milano, verso Milano. In ulteriore alternativa uscire anticipatamente allo svincolo di Cormano;
-dalle 1:00 alle 5:00 di martedì 16 giugno e dalle 1:00 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consigliano gli svincoli di Monza e Cormano;
-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso la stazione di Cavenago, in uscita provenendo da Milano.
In alternativa si consigliano le stazioni di Agrate e Trezzo.