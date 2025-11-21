A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A35 E STAZIONI DI PONTE OGLIO E PALAZZOLO

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre e nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia/Brescia, il ramo di allacciamento sulla A35 BreBeMi, in direzione di Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Brescia ovest, al km 215+300 della A4, alla rotatoria seguire le indicazioni per A35 BreBeMi/Lago D’Iseo proseguendo lungo la SP11 Tangenziale sud e immettersi sul Raccordo A35-Tangenziale sud seguendo le indicazioni per Travagliato/Ospitaletto e A35 BreBeMi in direzione di Milano;

-dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Grumello;

-dalle 21:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 novembre, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Ponte Oglio;

verso Brescia: Rovato.