A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A35 BREBEMI VERSO MILANO
Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia/Brescia, il ramo di allacciamento sulla A35 BreBeMi, in direzione di Milano.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Brescia ovest, al km 215+300 della A4, alla rotatoria seguire le indicazioni per A35 BreBeMi/Lago D’Iseo proseguendo lungo la SP11 Tangenziale sud e immettersi sul Raccordo A35-Tangenziale sud seguendo le indicazioni per Travagliato/Ospitaletto e A35 BreBeMi in direzione di Milano.
Si precisa che, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre, sarà anche chiuso il Ramo che dalla A35 BreBeMi immette sulla A4, verso Venezia.