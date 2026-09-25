A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTUREN DEI TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MONZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E MONZA-CORMANO

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno effettuati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.

Si precisa che la stazione di Sesto San Giovanni sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, Brescia e Torino. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni percorrere la SS36, interconnettersi con la A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano;

per la chiusura di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

-dalle 21:00 di mercoledì 30 settenbre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusi il tratto compreso tra Monza e Cormano, verso Torino.

Si precisa che la stazione di Sesto San Giovanni sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, Brescia e Torino. Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Lambro Nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Varese/Milano Centro, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, proseguire sulla A8 Milano-Varese presso il nodo Fiera Milano;

per la chiusura del tratto, verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, immettersi sulla A52, percorrere la SP35 ed entrare in A4 allo svincolo di Cormano;

per la chiusura di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano;

per la chiusura di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

-dalle 21:00 di giovedì 1 alle 5:00 di venerdì 2 ottobre e dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, immettersi in A52, percorrere la SS36 ed entrare in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni; in ulteriore alternativa, immettersi in A52, percorrere la SP35 Milano-Meda ed entrare in A4 allo svincolo di Cormano.

I

cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.