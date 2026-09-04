A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTUNE IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST VERSO BOLOGNA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTUNE IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST VERSO BOLOGNA
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna.
In alternativa, uscire alla stazione di Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.