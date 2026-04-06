A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE E USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE E USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10aprile e dalle 23:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia di uscire a Cormano o alla stazione di Agrate, sulla stessa A4, o allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano;
chi percorre la A4 da Brescia verso Torino, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sesto San Giovanni. Dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Torino.