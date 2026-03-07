A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA SUD, STAZIONI DI BERGAMO E CAPRIATE

Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 15:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia;

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Dalmine o di Seriate;

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, entrare alla stazione di Trezzo;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate), sul ponte fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, non è possibile entrare alla stazione di Trezzo. Pertanto, si dovrà entrare alla stazione di Dalmine;

in entrata verso Brescia: Dalmine;

in uscita per chi proviene da Milano:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, anticipare l’uscita alla stazione di Trezzo oppure proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia e uscire alla stazione di Dalmine;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate), sul ponte fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, non è possibile uscire alla stazione di Trezzo. Pertanto, si dovrà proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia e uscire alla stazione di Dalmine;

in uscita per chi proviene da Venezia/Brescia:

per i veicoli con massa a piano carico inferiore a 20 tonnellate, anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine oppure proseguire sulla A4 verso Milano e uscire a Trezzo;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate), sul ponte fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, non è possibile uscire alla stazione di Trezzo. Pertanto, dovrà anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine.