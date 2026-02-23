A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE RACCORDO VIALE CERTOSA (SC1)
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE RACCORDO VIALE CERTOSA (SC1)
Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso, da Torino verso Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa (SC1).
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Pero e seguire le indicazioni per Milano lungo la viabilità ordinaria; in ulteriore alternativa, uscire a Cormano, al km 129+900 della A4 e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per uscire poi a Milano viale Certosa.