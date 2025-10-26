A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A58 TEEM E AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD
Roma, 26 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, al km 150+100, percorrere la viabilità ordinaria: SP176, via Matteotti, via Cassinazza verso Caponago, SP215 in direzione Pessano ed entrare sulla A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago.
In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP13 in direzione Pessano ed entrare sulla A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago;
-sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano.