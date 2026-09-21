A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD VERSO RHO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD VERSO RHO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 21 settembre 2026 – Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Milano-Brescia e proviene da Venezia/Brescia, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Rho.
In alternativa, i veicoli leggeri, giunti presso la stazione di Monza, dovranno immettersi obbligatoriamente su viale Marconi, via Monza Santo, via Aquileia, via Borgazzi e potranno entrare in A52 Tangenziale nord, in direzione Rho.
In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36, verso Lecco ed entrare in A52 Tangenziale nord, in direzione Rho.
In considerazione dei divieto di transito per i veicoli pesanti su via Aquileia, tale categoria di veicoli, dovrà immettersi obbligatoriamente su viale Marconi, uscire a Monza Centro/San Rocco e rientrare su viale Marconi in direzione Sesto, percorrere viale Italia, il cavalcavia Vulcano, viale Valtellina, via Borgazzi ed entrare in A52 Tangenziale nord in direzione Rho.
In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36, verso Lecco ed entrare in A52 Tangenziale nord, in direzione Rho.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.