A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CORMANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CORMANO
Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Milano Viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza;
in uscita per chi proviene da Brescia: Sesto San Giovanni o Milano Viale Certosa.