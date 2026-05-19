A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A8 MILANO-VARESE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A8 MILANO-VARESE
Roma, 19 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, da Brescia verso Varese.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
proseguire sulla A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest attraverso il nodo Milano Ghisolfa seguendo le indicazioni per la A8 ed entrare in A8 in direzione Varese;
anticipare l’uscita allo svincolo di Milano viale Certosa, in A4, proseguire sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo e rientrare sul Raccordo Milano Viale Certosa in direzione A8;
proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero ed immettersi in A8, verso Varese, allo svincolo di Cascina Merlata.