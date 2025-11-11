A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A35 BREBEMI VERSO MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza BreBeMi, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia/Brescia, il ramo di allacciamento sulla A35 BreBeMi, in direzione di Milano.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Brescia ovest, al km 215+300 della A4, alla rotatoria seguire le indicazioni per A35 BreBeMi/Lago D’Iseo proseguendo lungo la SP11 Tangenziale sud e immettersi sul Raccordo A35-Tangenziale sud seguendo le indicazioni per Travagliato/Ospitaletto e A35 BreBeMi in direzione di Milano.