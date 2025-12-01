A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TREZZO-ALLACCIAMENTO A58 TEEM VERSO MILANO

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Trezzo e l’allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Milano.

Si precisa che le stazioni di Trezzo e Cavenago saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

L’area di servizio “Brianza nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trezzo, percorrere la viabilità ordinaria: SP2, SP179, via Cagliari, via Pirandello, viale delle Industrie verso Cambiago, SP176, via Matteotti, via Cassinazza in direzione Caponago, SP215, viale dell’Industria, via Galilei, via Matteotti verso Agrate e rientrare in A4 alla stazione di Agrate;

per la chiusura dell’entrata di Trezzo e Cavenago, verso Milano: Agrate;

per la chiusura dell’entrata di Trezzo, verso Brescia, i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate potranno entrare a Capriate. I veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Adda, dovranno entrare ad Agrate, dopo aver percorso la viabilità ordinaria: SP2, SP179, via Cagliari, via Pirandello, via delle Industrie verso Cambiago, SP176, via Matteotti, via Cassinazza in direzione Caponago, SP215, via dell’Industria, via Galilei, via Matteotti verso Agrate;

per la chiusura dell’entrata di Cavenago, verso Brescia, i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate potranno entrare a Capriate. I veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Adda, dovranno entrare ad Agrate, dopo aver percorso la viabilità ordinaria: SP176, via Matteotti, via Cassinazza verso Caponago, SP215, via dell’Industria, via Galilei, via Matteotti in direzione Agrate ed entrare in A4 alla stazione di Agrate.