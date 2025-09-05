A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 in direzione di Monza e rientrare in A4 a Monza.