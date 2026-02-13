A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza.