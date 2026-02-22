A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MONZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire la manutenzione, da parte della Società Terna, degli impianti dell’alta tensione, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, in entrambe le direzioni.
Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord, il ramo di immissione sulla A4, verso Milano.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari per la chiusura del tratto Sesto San Giovanni Monza:
-verso Brescia: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord in direzione di Monza e rientrare in A4 a Monza;
-verso Milano: chi proviene da Brescia verrà deviato obbligatoriamente sulla A52 Tangenziale nord, dove si potranno seguire le indicazioni per Rho, per poi immettersi sulla SS36 in direzione Milano e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione sulla A52 Tangenziale nord, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP35 verso Milano e entrare in A4 a Cormano.
Per la chiusura del Ramo di immissione A52/A4, verso Milano: proseguire sulla A52 verso Rho, immettersi sulla SS36 ed entrare in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni.