A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MILANO VIALE CERTOSA

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino.

Saranno chiuse anche le entrate, in entrambe le direzioni, degli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano; si ricorda che l’entrata di Sesto San Giovanni verso Brescia è chiusa, in modalità permanente, fino al termine delle lavorazioni, per consentire approfondimenti tecnici e lavori di ripristino del cavalcavia di svincolo, danneggiato a seguito di un incidente.

Le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse dalle 20:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto, verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord e il Raccordo Fiera Milano (R37) in direzione Rho, la A50 Tangenziale ovest verso Bologna e immettersi poi in A4 verso Torino attraverso il nodo di Milano Ghisolfa;

per la chiusura del tratto, verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho e immettersi poi in A8, verso Milano;

per la chiusura del tratto, verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho e immettersi poi in A8, verso Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Brescia: Monza.