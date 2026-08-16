A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-CORMANO VERSO TORINO

Roma, 16 agosto 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino.

Si precisa che la stazione di Sesto San Giovanni sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia. L’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Torino/Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco, percorrere la A52 Tangenziale Nord in direzione Rho, interconnettersi con la SP35 Milano-Meda in direzione Milano e rientrare in A4 presso lo svincolo di Cormano;

per la chiusura del tratto, verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco, percorrere la la A52 Tangenziale Nord in direzione Rho e interconnettersi con l’Autostrada A8 in direzione Varese presso il nodo Fiera Milano;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza.