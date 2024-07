A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-CORMANO E CHIUSA L’ENTRATA SESTO SAN GIOVANNI

Roma, 23 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio Lambro nord, situata nel suddetto tratto. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – Torino e Brescia. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP35 Milano Meda e rientrare in A4 attraverso lo svincolo di Cormano; per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni verso Torino: Cormano; per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni verso Brescia: Monza.