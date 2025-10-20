A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERIATE-GRUMELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Seriate e Grumello, in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Brescia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Seriate, percorrere la viabilità ordinaria: SS42 verso Seriate, SP91, via Passarera, via Pertini in direzione Telgate e rientrare in A4 alla stazione di Grumello;

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: via Pertini, via Passarera, SP91 verso Seriate, SS42 in direzione Grassobbio e rientrare in A4 alla stazione di Seriate.