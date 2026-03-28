A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVATO-PALAZZOLO VERSO MILANO

Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, dalle 23:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovato e Palazzolo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Rovato sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Sebino nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovato, percorrere la viabilità ordinaria: SP51 verso Adro/Capriolo, SPXII, SS469 e rientrare in A4 alla stazione di Palazzolo;

per la chiusura dell’entrata di Rovato, verso Milano: Palazzolo;

per la chiusura dell’entrata di Rovato, verso Brescia: Ospitaletto.