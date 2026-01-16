A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVATO-PALAZZOLO VERSO MILANO

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 23:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovato e Palazzolo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Rovato sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

L’area di servizio “Sebino nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovato, percorrere la viabilità ordinaria: SP51-SP 12 verso Erbusco/Adro, SP17 via San Pancrazio, via Genova, via Cattaneo e rientrare in A4 alla stazione di Palazzolo;

per la chiusura dell’entrata di Rovato, in entrata verso Milano: Palazzolo;

per la chiusura dell’entrata di Rovato, in entrata verso Brescia: Ospitaletto.