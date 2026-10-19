A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA-MONZA, SVINCOLI CORMANO E SESTO SAN GIOVANNI. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4. SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNAN OTTE L’IMMISSIONE SULLA A4

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e su SC1 Raccordo Milano Viale Certosa, dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Si precisa che gli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni. L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, seguire le indicazioni per Viale Certosa e uscire verso Piazzale Laghi, rientrare sul Raccordo in direzione Varese ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Monza, fino all’allacciamento con la A4;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Torino/Varese: Milano viale Certosa;

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, oppure proseguire in A4 verso Torino e uscire a Milano viale Certosa.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, anticipare l’uscita presso il nodo Fiera Milano, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza, in direzione Brescia.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria verso Milano Centro, seguire le indicazioni per viale Certosa/Autostrade, rientrare sul Raccordo Viale Certosa in direzione Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza e quindi entrare in A4 verso Brescia alla stazione di Monza.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, fino all’allacciamento con la A4.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.