A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA-MONZA ED ENTRATA DI CORMANO. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4. SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4

Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sull’SC1 Raccordo Milano viale Certosa, dalle 22:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra il Raccordo Milano viale Certosa e Monza, verso Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Milano viale Certosa, seguire le indicazioni per viale Certosa e uscire verso Piazzale Laghi, rientrare sul Raccordo in direzione Varese e immettersi in A52 Tangenziale nord verso Monza, per poi rientrare in A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Torino: Milano viale Certosa.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, anticipare l’uscita presso il nodo Fiera Milano, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 a Monza.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione verso Milano centro, seguire le indicazioni per viale Certosa/autostrade, rientrare sul Raccordo viale Certosa in direzione Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza e immettersi in A4 a Monza.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 a Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.