A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OSPITALETTO-ALLACCIAMENTO A35 BREBEMI VERSO BRESCIA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO OSPITALETTO-ALLACCIAMENTO A35 BREBEMI VERSO BRESCIA
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ospitaletto e l’allacciamento A35 BreBeMi, verso Brescia.
Si precisa che la stazione di Ospitaletto sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ospitaletto, percorrere la SP19 verso Concesio/Brescia e la SP510 in direzione Brescia e rientrare in A4 alla stazione di Brescia ovest;
per la chiusura dell’entrata di Ospitaletto, verso Brescia: Brescia ovest;
per la chiusura dell’entrata di Ospitaletto, verso Milano: Rovato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.