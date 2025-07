A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONZA-SESTO SAN GIOVANNI VERSO TORINO

Roma, 21 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori relativi al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e la SS36 in direzione Milano, per entrare in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, verso Torino.