A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONZA-SESTO SAN GIOVANNI VERSO TORINO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONZA-SESTO SAN GIOVANNI VERSO TORINO
Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, uscire al nodo A52/SS36, percorrere la SS36 in direzione Milano ed entrare in A4 verso Torino a Sesto San Giovanni.
In ulteriore alternativa, rimanendo sulla A52, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest, percorrere la SP35 verso Milano ed entrare in A4 verso Torino allo svincolo di Cormano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.