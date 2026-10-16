A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONZA-MILAO VIALE CERTOSA, CORMANO E SESTO SAN GIOVANNI

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Milano viale Certosa, verso Torino.

Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia/Venezia e che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata, verso entrambe le direzioni, Torino e Brescia/Venezia e in uscita, da entrambe le provenienze, Torino e Brescia.

Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, saranno chiuse le aree di servizio ” Lambro Nord” e “Novate Nord”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Varese e Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, percorrere la A52 Tangenziale Nord di Milano, in direzione Rho e immettersi in A8 Milano-Varese presso il nodo di Fiera Milano;

per la chiusura del tratto, verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, percorrere la A52, la A50 Tangenziale Ovest di Milano, in direzione Bologna e rientrare in A4 alla barriera di Milano Ghisolfa;

per la chiusura del tratto, verso Milano città, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, percorrere la A52 Tangenziale Nord di Milano in direzione Rho e immettersi in A8 Milano-Varese presso il nodo di Fiera Milano, verso Milano;

per la chiusura delle entrate, verso Torino e Varese: Milano viale Certosa;

per la chiusura delle entrate, verso Brescia/Venezia: Monza;

per la chiusura dell’uscita, uscire anticipatamente a Milano viale Certosa; in ulteriore alternativa proseguire sulla A4, verso Brescia/Venezia e uscire a Sesto San Giovanni.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.