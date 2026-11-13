A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MILANO VIALE CERTOSA-MONZA VERSO BRESCIA. A8 MILANO-VARESE E SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia.

Si precisa che gli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi proviene da Torino, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Milano viale Certosa e rientrare dallo stesso, per poi immettersi in A8 Milano-Varese verso Varese, proseguire in A52 Tangenziale nord di Milano e rientrare in A4 alla stazione di Monza.

Chi, invece, da Varese è diretto verso Milano città, dovrà uscire dal nodo Fiera Milano e seguire le indicazioni per Monza/Venezia lungo la A52 Tangenziale nord ed entrare in A4 alla stazione di Monza;

per l’entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per l’entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Milano: Milano viale Certosa.

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre l’SC1 Raccordo Milano viale Certosa e proviene da Milano, il Ramo di immissione sull’R20 Viale Certosa/A4, in direzione A4.

In alternativa, uscire attraverso il nodo Fiera Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord ed entrare in A4 alla stazione di Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.