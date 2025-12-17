A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO DALMINE-CAPRIATE VERSO MILANO

Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

L’area di servizio “Brembo nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte. ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Dalmine, percorrere la viabilità ordinaria: SP525, via Dante Alighieri, via Vittorio Veneto, SP170 e rientrare in A4 verso Torino alla stazione di Capriate;

per la chiusura di Dalmine, in entrata verso Milano: Capriate;

per la chiusura di Dalmine, in entrata verso Brescia: Bergamo.