A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO DALMINE-BERGAMO VERSO BRESCIA
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, verso Brescia.
Si precisa che la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Dalmine, percorrere la viabilità ordinaria: SS470 Dir, SS671 e rientrare in A4 a Bergamo;
per la chiusura dell’entrata di Dalmine, verso Brescia: Bergamo;
per la chiusura dell’entrata di Damine, verso Milano: Capriate.