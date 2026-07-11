A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO DALMINE-BERGAMO VERSO BRESCIA ED ENTRATA STAZIONE DI DALMINE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO DALMINE-BERGAMO VERSO BRESCIA ED ENTRATA STAZIONE DI DALMINE
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, verso Brescia.
Si precisa che la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Dalmine, percorrere la viabilità ordinaria: SS470 Dir e SS671 e rientrare in A4 a Bergamo, verso Brescia;
per la chiusura dell’entrata di Dalmine, verso Brescia: Bergamo;
per la chiusura dell’entrata di Dalmine, verso Milano: Capriate.