A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CORMANO-SESTO SAN GIOVANNI VERSO BRESCIA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CORMANO-SESTO SAN GIOVANNI VERSO BRESCIA
Roma, 25 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia.
Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 e la A52 Tangenziale nord ed entrare in A4 verso Brescia a Monza o a Sesto San Giovanni;
per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Brescia: Monza o Sesto San Giovanni;
per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Torino: Milano viale Certosa.