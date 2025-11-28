A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAVENAGO-TREZZO VERSO BRESCIA

Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, alle 23:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavenago e Trezzo, verso Brescia.

Si precisa che la stazione di Cavenago è chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cavenago, percorrere la viabilità ordinaria: viale delle Industrie, via Pirandello, via Cagliari, SP179, SP2 ed entrare in A4 alla stazione di Trezzo;

per la chiusura dell’entrata di Cavenago verso Brescia, Trezzo;

per la chiusura dell’entrata di Cavenago verso Milano, Agrate.