A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BERGAMO-CAPRIATE VERSO MILANO

Roma, 8 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Capriate, verso Milano.

Si precisa che le stazioni di Bergamo e di Dalmine saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Brembo nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo, percorrere la viabilità ordinaria: SS671 verso Lecco/Como, SS470 in direzione Dalmine/Milano, SP525 verso Milano e rientrare in A4 alla stazione di Capriate;

per la chiusura dell’entrata di Bergamo e di Dalmine verso Milano: Capriate;

per la chiusura dell’entrata di Bergamo e di Dalmine verso Brescia: Seriate.