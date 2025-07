A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A58-AGRATE VERSO MILANO

Roma, 7 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e Agrate, verso Milano, con contestuale chiusura del ramo di immissione dalla A58 sulla A4 verso Milano.

L’area di servizio “Brianza nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

Di conseguenza, chi proviene da Brescia verrà deviato obbligatoriamente sulla A58 TEEM e potrà uscire a Pessano con Bornago, per poi immettersi sulla SP13 e sulla SP121 ed entrare in A4 alla stazione di Agrate, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.