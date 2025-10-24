A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A52 TANGENZIALE NORD E SESTO SAN GIOVANNI VERSO TORINO
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A52 Tangenziale nord e Sesto San Giovanni, verso Torino.
Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A52 Tangenziale nord, il ramo di immissione sulla A4, da Bologna verso Torino, oltre al ramo di ingresso dello svincolo di Monza Sant’Alessandro, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A52, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest di Milano, immettersi sulla SS36 verso Milano e rientrare sulla A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sul Raccordo Fiera di Milano (R37), sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna e successivamente in A4 in direzione Torino.