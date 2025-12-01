A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST-MONZA VERSO MILANO

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A51 Tangenziale est e Monza, verso Milano.

In alternativa, chi proviene da Venezia/Brescia dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, uscire allo svincolo Cologno Monzese est, percorrere viale Spagna, via Di Vittorio, via Pisa, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, uscire a Monza Sant’Alessandro ed entrare poi in A4 verso Torino.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A51 Tangenziale est, con provenienza Bologna, immette sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.

In alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est verso Usmate, uscire allo svincolo 16 Monza est-SP13, percorrere la SP13 verso Monza, viale Stucchi, viale delle Industrie, viale Fermi, viale Marconi in direzione Sesto San Giovanni ed entrare in A52 a Monza Sant’Alessandro, per poi immettersi in A4 verso Milano.