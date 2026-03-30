A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO BERGAMO-GRUMELLO VERSO BRESCIA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO BERGAMO-GRUMELLO VERSO BRESCIA
Roma, 30 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Grumello, verso Brescia.
Si precisa che le stazioni di Bergamo e di Seriate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo, percorrere la viabilità ordinaria: SS671 verso Brusaporto e SP91 in direzione Telgate e rientrare in A4 verso Brescia alla stazione di Grumello;
per la chiusura dell’entrata di Bergamo e Seriate verso Brescia: Grumello;
per la chiusura dell’entrata di Bergamo e Seriate verso Milano: Dalmine.