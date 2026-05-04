A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TREZZO-CAVENAGO VERSO MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TREZZO-CAVENAGO VERSO MILANO
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Trezzo e Cavenago, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Trezzo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trezzo, percorrere la viabilità ordinaria: SP2, SP179, via Cagliari, via Pirandello ed entrare in A4 verso Torino alla stazione di Cavenago;
per la chiusura dell’entrata di Trezzo, verso Milano: Cavenago;
per la chiusura dell’entrata di Trezzo, verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate potranno entrare a Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Adda.